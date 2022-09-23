Зрелищный взрыв в воздухе: в сети показали, как ВСУ уничтожили иранский дрон-камикадзе

Противовоздушная оборона ВСУ сегодня, 23 сентября, уничтожила сразу несколько иранских беспилотников российской армии. Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ.



Иранские беспилотники типа Shahed (как оказалось, рф* закупила не только версию Shahed-136, но и Shahed-131) были уничтожены на восточном и южном направлениях. По состоянию на 18:30, было сбито уже шесть иранских дронов-камикадзе.

В частности, воздушное командование «Восток» сообщило, что на Днепропетровщине противовоздушная оборона отработала по двум беспилотным летательным аппаратам – тип БПЛА не называется, однако, вероятно, речь также идет об иранских дронах.

В то же время, как сообщает «Суспільне Одеса», по меньшей мере, два дрона-камикадзе долетели до цели – было разрушено административное здание в припортовой зоне, в результате удара беспилотников погиб один гражданский человек.

Ранее мы информировали, что в панике и спешке оккупанты пытаются подкупить людей ради «референдумов».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!