Стало известно, как долго рф сможет наносить ракетные удары по Украине

По словам представителя главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадима Скибицкого, у россии имеется такое количество ракет, что она может минимум три года продолжать бомбить территорию Украины.

Об этом Скибицкий заявил в подкасте «Украинской правды» «(не)Безопасная страна».

По его словам, у россии осталось менее 200 ракет «Искандер», поэтому сейчас они используются очень редко.

«У них дефицит «Искандеров», у них осталось меньше 200 – это реальность. «Искандер» сейчас применяется очень редко. В последний раз, буквально в августе, когда они забрасывали в район Киева, с территории Беларуси», — сказал он.

При этом россияне намного чаще используют старые ракеты С-300 во время ракетных обстрелов, которые необходимо утилизировать: «Количество ракет зависит от того, что сейчас применяет россия. Мы посчитали: С-300 — ракеты, находящиеся на хранении уже более 30 лет, а большинство из них лет 35-40. Это на самом деле ракета, которую нужно выводить из боевого состава. Ее перерабатывают. Таких ракет порядка 7 тысяч. Вместо того, чтобы тратить средства на утилизацию, они просто выпускаются по нашей территории. Если сосчитать, сколько они их используют, то им хватит этих ракет еще на 3 года».

По словам Скибицкого, россия могла производить ежегодно 150-180 ракетных систем «Калибр». Но сейчас они стали использовать их реже, потому что около 70% комплектующих были произведены не в россии.

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Курсор сообщал, что в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что Украине удалось установить свой контроль на уже более 700 квадратных километрах в Харьковском на Южнобужском направлениях.

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