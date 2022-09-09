Стало известно, как долго рф сможет наносить ракетные удары по Украине

По словам представителя главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадима Скибицкого, у россии имеется такое количество ракет, что она может минимум три года продолжать бомбить территорию Украины.
Об этом Скибицкий заявил в подкасте «Украинской правды» «(не)Безопасная страна».
По его словам, у россии осталось менее 200 ракет «Искандер», поэтому сейчас они используются очень редко.
«У них дефицит «Искандеров», у них осталось меньше 200 – это реальность. «Искандер» сейчас применяется очень редко. В последний раз, буквально в августе, когда они забрасывали в район Киева, с территории Беларуси», — сказал он.
При этом россияне намного чаще используют старые ракеты С-300 во время ракетных обстрелов, которые необходимо утилизировать: «Количество ракет зависит от того, что сейчас применяет россия. Мы посчитали: С-300 — ракеты, находящиеся на хранении уже более 30 лет, а большинство из них лет 35-40. Это на самом деле ракета, которую нужно выводить из боевого состава. Ее перерабатывают. Таких ракет порядка 7 тысяч. Вместо того, чтобы тратить средства на утилизацию, они просто выпускаются по нашей территории. Если сосчитать, сколько они их используют, то им хватит этих ракет еще на 3 года».
По словам Скибицкого, россия могла производить ежегодно 150-180 ракетных систем «Калибр». Но сейчас они стали использовать их реже, потому что около 70% комплектующих были произведены не в россии.
Ранее Курсор писал, что украинцы отвоевали захваченную в начале войны Балаклею: жители города вышли встречать бойцов ВСУ. Вооруженные силы Украины упорно отвоевывают у российских захватчиков родную землю и уже вернули под свой контроль Балаклею, оккупированную в начале войны.
Курсор сообщал, что в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что Украине удалось установить свой контроль на уже более 700 квадратных километрах в Харьковском на Южнобужском направлениях.
Еще мы писали, что Вооруженные силы Украины начали контранаступление на юге страны. Украинский военный, опубликовавший новое видео с Херсонского направления, показал, как он и его товарищи «идут по полю в колее за танком, потому что поле заминировано».
Напомним, Украина продолжает воевать с рф и намерена деоккупировать всю свою территорию, включая Крым и Донбасс. Военный эксперт Олег Жданов предположил, как ВСУ будут освобождать земли на востоке страны.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!