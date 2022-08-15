В Воздушных силах рассказали, как Украине удается сбивать все больше ракет рф

Украинские военные продолжают защищать небо от российских ракет и в последнее время их перехваты стали более успешными. Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что это происходит из-за слаженной работы различных подразделений.

Об этом сообщает «НВ».

По его словам, происходит лучшее взаимодействие между разными структурами: украинскими зенитчиками, истребителями, ПВО Сухопутных войск и другими подразделениями Сил обороны Украины. Они научились эффективно обезвреживать ракеты рф.

Юрий Игнат отметил, если ракета летит со скоростью 900 км в час, чтобы ее уничтожить, нужно, чтобы каждый на своем месте сработал быстро и качественно, а на завершающем этапе кто-то один все же взял и попал в эту ракету.

Он подчеркнул, что сейчас украинские бойцы сбивают 4 из 6 ракет, 4 из 4 или 7 из 8 и это хороший результат с учетом вооружение, которое есть в Украине с 70−80-х годов.

«Курсор» писал ранее, что 24 февраля 2022 года российская федерация вторглась на украинскую землю и начала обстреливать инфраструктурные и гражданские объекты. За этот период силами украинской противовоздушной обороны было сбито 180 крылатых ракет.

Еще мы писали, что за сутки рф выпустила по Украине ракет на 100 млн долларов.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!