Эксперт рассказал про ракеты «без мозгов», которые достала из запасов рф

Российская федерация* продолжает агрессию против Украины, но испытывает дефицит боеприпасов, поэтому начала использовать ракеты из старых запасов. Из своих закромов армия агрессора даже достала ракеты «без мозгов».

Об этом рассказал на своем YouTube-канале военный эксперт Олег Жданов.

Он объяснил, что движение таких ракет нельзя корректировать, они имеют малую дальность и в Украине их лет как 10 назад сняли с вооружения. Эксперт отметил, что ракета «Луна-М» летит просто по баллистической траектории. Она жидкостная, но не высокотактичная.

Ее максимальная дальность составляет от 20 до 70 км. И на 70 км у нее коэффициент кругового отклонения аж 700 метров. То есть, попасть такой ракетой в объект практически невозможно.

«Курсор» сообщал, что, по информации журналистов, окружение путина не знало о его намерении начать войну против Украины.

Помимо этого Зеленский после визита в США выступил с новым обращением.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!