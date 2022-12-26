Эксперт рассказал, в каком случае рф может организовать паузу в войне

По его словам, армия рф* переводит три участка фронта в глухую оборону.

Российская федерация* не оставляет попыток захватить новые украинские территории, но наступательного потенциала у нее не хватает, поэтому оккупанты занимают оборонительные позиции.

Таким мнением с «24 каналом» поделился военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

По его словам, россияне надеются взять тактическую или оперативную паузу в войне, чтобы восстановить свои силы. Им удастся это сделать, если на некоторых фронтах они перейдут в глухую оборону.

Эксперт отметил, что сейчас армия агрессора на Запорожском направлении уже начинает этот переход. Техники у солдат не хватает, они просто насыщают живой силой участки фронта. То же самое происходит на Луганском направлении, там россияне насыщают первую и вторую линию обороны. На Херсонском фронте захватчики предполагают, что их будет закрывать Днепр, там тоже глухая оборона.

Единственным местом, где россияне будут продолжать наступление – это Донбасс, поскольку они получили приказ от путина захватить полностью регион.

«Курсор» писал ранее, что российская федерация продолжает обстреливать территорию Украины, но делает это с паузами, поскольку оккупанты испытывают дефицит боеприпасов и ищут советские снаряды по всему миру.

Еще мы писали, что по словам советника главы ОП Михаила Подоляка, после победы Украины, внутри страны-агрессора начнется ряд проблем, которые будут разрушать государство.