В украинской разведке оценили ракетные запасы армии рф

Сейчас промышленность рф* не способна покрыть то количество ракет, которые они тратят.

Российская федерация* продолжает обстреливать территорию Украины, но делает это с паузами, поскольку оккупанты испытывают дефицит боеприпасов и ищут советские снаряды по всему миру.

Об этом рассказал начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, передает Liga.net.

По его словам, россиянам хватит ракет еще на 2-3 интенсивных обстрелов украинских городов, если брать математические расчеты и в среднем оценивать залп по 70-75 ракет.

Кирилл Буданов подчеркнул, что сначала захватчики обстреливали объекты критической инфраструктуры раз в неделю, потом начали раз в десять дней, а потом раз в две недели. Такие перерывы указывают на то, что армия агрессора столкнулась с проблемой быстротечного сокращения ракетного арсенала. И сейчас, в связи с санкциями, промышленность рф не способна покрыть то количество ракет, что они тратят.

«Курсор» писал ранее, что армия российской федерации может готовиться к очередному массированному ракетному удару по Украине. По данным ВСУ, на борту четырех ракетоносителей россиян, находящихся сейчас в Черном море, может быть до 24 «Калибров».

Еще мы писали, что по мнению «Большой семерки», военные преступления, совершенные российскими вооруженными силами, не могут оставаться безнаказанными.