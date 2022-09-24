Эксперт рассказал, возможно ли рф лишить ядерного статуса

Эксперт по вопросам международной безопасности Алексей Ежак ответил, будут ли обсуждения по поводу лишения российской федерации* ядерного статуса после победы Украины в войне.

Президент российской федерации владимир путин неоднократно угрожал миру применением ядерного оружия, особенно после того, как ВСУ начали демонстрировать успехи на фронте. Возможно ли страну-агрессора лишить ядерного статуса и сколько может занять этот процесс.

Об этом рассказал эксперт по вопросам международной безопасности Алексей Ежак, передает «Апостроф TV».

По его словам, из-за владения ядерным оружием россия просто потеряла политический разум, и процесс лишения страны такого статуса неизбежен, однако, он может затянуться на долгие годы.

Алексей Ежак отметил, что лишить рф ядерно статуса будет трудно, поскольку здесь затрагиваются интересы многих других ядерных государств, ведь если одну страну можно его лишить, значит можно и другую. Но есть очевидный факт, который мировые лидеры стали все больше понимать — обладание ядерным оружием лишило рф политического разума.

Эксперт считает, что разговоры по поводу лишения россии ядерного оружия точно будут, но это долгий путь. В Украине он занял 13 лет (3 года велись переговоры, а потом 10 сам процесс), поэтому в этом вопросе все не так просто.

«Курсор» писал ранее, что по словам американского генерал-лейтенанта в отставке, бывшего командующего войсками США в Европе, ветерана войн в Ираке и Афганистане Бена Ходжеса, вероятность того, что россия применит ядерное оружие против Украины небольшая, но Америка не сможет остаться в стороне, если такое произойдет.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!