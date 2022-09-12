Американский генерал оценил вероятность нанесения рф ядерного удара по Украине

По словам американского генерал-лейтенанта в отставке, бывшего командующего войсками США в Европе, ветерана войн в Ираке и Афганистане Бена Ходжеса, вероятность того, что россия применит ядерное оружие против Украины небольшая, но Америка не сможет остаться в стороне, если такое произойдет.

Об этом он заявил в своем Twitter-аккаунте.

Американский военный считает, что президент рф владимир путин «из отчаяния», вероятно, может нанести тактический ядерный удар по территории Украины. По его словам, риск есть, но такое развитие событий маловероятно.

«Нет никакого реального преимущества на поле боя, для Соединенных Штатов было бы невозможно оставаться в стороне/не реагировать, и я не думаю, что путин или его ближайшие советники склонны к самоубийству», — сказал Ходжес.

Курсор писал, что, по всей видимости, смена российской риторики обусловлена успешным контрнаступлением ВСУ. В частности, оно сломало планы кремля касаемо проведения референдумов на оккупированных россией территориях.

Из-за эффективных действия украинских военных российские оккупанты и коллаборанты спешно покидают захваченные города Украины. Враги и предатели боятся за свою жизнь и того, что в скором времени могут столкнуться с «репрессиями».

Также стало известно, что украинское правительство и военные готовились к проведению этого контрнаступления при содействии США. Чиновники делились с американскими разведданными, что могло сыграть важную роль в успехах ВСУ.

Напомним, что «стратегию» минобороны рф раскритиковал глава чеченской республики рамзан кадыров. Он сказал, что если методы ведения войны не изменят, то он «выйдет на руководство россии, чтобы разъяснить им ситуацию».

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!