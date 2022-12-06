Эксперт считает, что на Крымский мост могли отправить двойника путина

Он считает, что видео могло быть постановочным, поскольку оно выглядело довольно странным.

В понедельник, 5 декабря, российский диктатор владимир путин* посетил Крымский мост. Но экс-сотрудник СБУ, военный эксперт Иван Ступак считает, что вместо него могли отправить двойника.

Таким мнением он поделился с «24 каналом».

По его словам, президент рф боится сейчас лишний раз показываться на публике, он сменил образ «мачо» на «бункерного деда». Если первые два президентских срока он проявлял активность и то демонстрировал свои умения по дзюдо, то нырял с аквалангом, то сейчас он ушел в изоляцию и боится покидать кремль. А каждый выход президента рф сопровождается большим количеством охранников, а также снайперами и бронированными автомобилями.

Иван Ступак считает, что видео с путиным на Крымском мосту, могло быть постановочным, поскольку оно выглядело довольно странным, а сам глава кремля находился в капюшоне.

«Курсор» писал ранее, что по словам политтехнолога Михаила Шейтельмана, российский лидер владимир путин ушел в очередную самоизоляцию, а в россии «окончательно размыта грань между легальным и нелегальным».

Еще мы писали, что состояние здоровья российского диктатора владимира путина вызывает повышенный интерес, поскольку в СМИ ходит множество слухов о его различных заболеваниях. В частности, говорят о том, что главе кремля диагностировали рак поджелудочной железы.