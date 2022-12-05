СМИ рассказали про ряд заболеваний, которыми страдает российский диктатор

Состояние здоровья российского диктатора владимира путина вызывает повышенный интерес, поскольку в СМИ ходит множество слухов о его различных заболеваниях. В частности, говорят о том, что главе кремля диагностировали рак поджелудочной железы.

Российский политолог и обозреватель Валерий Соловей также отметил, что у путина обнаружили болезнь Паркинсона на ранней стадии, пишет издание Express.

Поговаривают, что самочувствие президента рф «резко ухудшилось». Его болезни прогрессируют, в частности Паркинсона, хотя этот факт будут тщательно скрывать.

По словам политолога, глава кремля постоянно принимает тяжелые стероиды и обезболивающие инъекции, чтобы замедлит рост опухоли в поджелудочной железе. Из-за этого заболевания он страдает сильными болями, у него начались провалы в памяти и появилась одутловатость лица, а также другие побочные эффекты. Близкое окружение диктатора утверждает, что у него также диагностирован рак простаты.

Телеграмм-канал Generall SVR еще писал, что владимир путин похудел на восемь килограмм, у него наблюдаются частые приступы кашля, тошнота, потеря аппетита.

«Курсор» писал ранее, что глава рф споткнулся на лестнице в официальной резиденции, чем подкрепил теории о своих проблемах со здоровьем.

Еще мы писали, что психолог Валентин Ким рассказал, почему президент российской федерации владимир путин сознательно ушел в изоляцию от всего мира.