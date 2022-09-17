Эксперт спрогнозировал, что начнется в рф, если путин объявит мобилизацию

Украина продолжает защищать свои территории от российских захватчиков. Страна-агрессор несет большие потери на фронте, но не объявляет о всеобщей мобилизации, потому что это фактически признание «поражения путина». Более того, народ может взбунтоваться.

Таким мнением в YouTube поделился военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, в россии происходит скрытая мобилизация, но добровольцев очень мало. Если же путин объявит официальную мобилизацию, то это будет удар по его имиджу и люди начнут выходить и сжигать военкоматы.

Жданов отметил, что у них нет электронного реестра, в случае сжигание военкомата, будут уничтожены все приписные карты и другие документы. В связи с этим местные власти не будут знать, кому и куда нести повестки. Может у некоторых и есть какой-то автономный компьютер, куда внесена какая-то часть информации, но в результате пожара она тоже будет уничтожена.

«Курсор» писал ранее, что полковник запаса СБУ Михаил Притула объяснил, в каком случае главе страны-агрессора путину придется закончить российско-украинскую войну быстрее.

Еще мы писали, что россияне отправляют на фронт жителей Донбасса, который они якобы освобождают, в качестве «пушечного мяса». Жители так называемых днр и лнр это прекрасно понимают и потому массово скрываются, и бегут.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!