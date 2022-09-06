Военный эксперт рассказал, что заставит путина закончить войну в Украине раньше

Если путину* сейчас «не удастся мобилизовать достаточно мяса, война закончится быстрее», сказал военный эксперт Михаил Притула.
Эксперт поделился деталями в эфире телеканала «Эспрессо».
«Дальнейший ход войны будет зависеть от того, сколько путин соберет живого мяса. Если соберет много, будет пускать в бой в первую волну. Если мобилизация пройдет неудачно, война закончится быстрее», — сказал Притула.
Он добавил, что в дальнейшем главе кремля нужно будет мобилизовывать жителей москвы, санкт-петербурга и других крупных городов россии.
Эксперт заключил: «после разгрома первой волны в рф возникнут проблемы, ведь придется мобилизовывать жителей крупных городов. Тогда уже пойдут гробы к тем людям, которые будут демонстрировать недовольство».
Ранее Курсор писал, что новые увольнения среди российского генералитета говорят о том, что политические цели россии в Украине преобладают над военным планированием. «Сейчас будет поиск виновных. Хорошая новость – это то, что их преемники вряд ли будут лучше тех, на чье место их поставят», — сказал эксперт.
Напомним, что в конце августа высокий представитель Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что необходимости в создании единой армии Европейского союза нет.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!