Военный эксперт рассказал, что заставит путина закончить войну в Украине раньше

Если путину* сейчас «не удастся мобилизовать достаточно мяса, война закончится быстрее», сказал военный эксперт Михаил Притула.

Эксперт поделился деталями в эфире телеканала «Эспрессо».

«Дальнейший ход войны будет зависеть от того, сколько путин соберет живого мяса. Если соберет много, будет пускать в бой в первую волну. Если мобилизация пройдет неудачно, война закончится быстрее», — сказал Притула.

Он добавил, что в дальнейшем главе кремля нужно будет мобилизовывать жителей москвы, санкт-петербурга и других крупных городов россии.

Эксперт заключил: «после разгрома первой волны в рф возникнут проблемы, ведь придется мобилизовывать жителей крупных городов. Тогда уже пойдут гробы к тем людям, которые будут демонстрировать недовольство».