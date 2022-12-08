Эксперт спрогнозировал дальнейшие действия рф после взрывов на аэродромах

Недавно на аэродромах российской федерации* произошли взрывы, вызвавшие волну беспокойства, поскольку они нанесли агрессору существенный ущерб. Военный эксперт Института Евро-Атлантического сотрудничества Игорь Козий спрогнозировал, каких действия стоит ожидать от рф после случившегося инцидента.

Об этом он рассказал в интервью «Обозревателю«.

По его словам, россияне будут сейчас пытаться перенести и спрятать свои военные самолеты. И это понятный шаг, поскольку носители, которые там хранятся, могут единовременно выпускать по 8-12 ракет. Стоимость одного Ту-160 или Ту-95 составляет более 250 миллион долларов.

Игорь Козий отметил, что уничтожение украинскими защитниками крейсера «москва» привело к тому, что агрессор потерял до 20 и более пусковых возможностей современных ракет. Если говорить о Ту-160 или Ту-95, то это потеря до 12 пусковых возможностей каждого самолета. А для российской федерации это серьезный ущерб.

«Курсор» писал ранее, что 5 декабря на российских аэродромах в саратовской и рязанской области раздались взрывы. Там базируются бомбардировщики Ту-95 и Ту-160, которые агрессор применяет для ракетного террора против Украины.

Еще мы писали, что утром 6 декабря в российском городе курск произошло возгорание в районе аэродрома. Власти региона заявили об атаке беспилотника, в результате чего загорелся нефтенакопитель. Сегодня стало известно, что после случившегося в области начали установку противотанковых заграждений.