СМИ сообщают о взрывах на аэродромах россии

Сегодня, 5 декабря, в некоторых пабликах появились сообщения о том, что произошли взрывы на двух аэродромах россии.

В частности, распространяется информация о взрывах на авиабазе энгельс-1 возле Саратова, где базируются стратегическая авиация россии. В результате два самолета получили повреждение. Пока нет официальных данных, подтверждающих это.

Сообщается, что на видео зафиксирован взрыв на авиабазе энгельс-1.

Также росСМИ со ссылкой на экстренные службы заявляют о «хлопке» на военном аэродроме под рязанью. Сообщается, что ЧП произошло на стоянке авиационной техники. Сообщают, что на аэродроме загорелся бензовоз. В результате возгорания трое человек погибли, еще шестеро поучили различные травмы.

Ранее Курсор писал, что эксперты назвали возможные причины крушений военных самолетов россии. С сентября потерпели крушение не менее шести российских военных самолетов.

Курсор писал, что разведка Британии рассказала, может ли россия добиться превосходства в воздухе. В британской разведке заявили, что россия теряет в войне против Украиной свои боевые самолеты и опытных пилотов.

Стали известны подробности падения российского истребителя на жилой дом в Иркутске. В результате попадания самолета-истребителя су-30 в жилой двухэтажный дом в иркутске возник пожар.

Курсор сообщал, что в россии на жилой дом вновь упал военный самолет. Местные жители услышали сильный грохот.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!