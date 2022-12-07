В курской области устанавливают противотанковые заграждения: обнародовано фото

Вчера в курске заявили об атаке беспилотника на аэродром, загорелся нефтенакопитель.

Утром 6 декабря в российском городе курск* произошло возгорание в районе аэродрома.

Власти региона заявили об атаке беспилотника, в результате чего загорелся нефтенакопитель.

Огонь и дым из района аэродрома видели жители нескольких районов города.

Сегодня стало известно, что после случившегося в курской области устанавливают противотанковые заграждения. Фото опубликовали в сети:

В российском курске расположен аэропорт Курск-Восточный – это аэродром совместного базирования, используемый как военными, так и гражданскими самолетами. С 24 февраля, когда началось российское полномасштабное вторжение в Украину, аэродром не принимает гражданские самолеты, а используется в военных целях.

Если верить российским сообщениям о беспилотнике, то эта атака в районе аэродрома в курске стала третьей в рф за последние трое суток.

Накануне воздушные дроны атаковали российские военные аэродромы под саратовом и рязанью.

Ранее Курсор писал, что россия готовится к проведению новой волны мобилизации — ISW.

Напомним, что специалисты в военном деле проанализировали план полномасштабного вторжения рф в Украину и заявили, что он оказался провальным из-за чрезмерной секретности. В него не посвятили даже военное руководство страны.