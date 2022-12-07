В курской области устанавливают противотанковые заграждения: обнародовано фото

Утром 6 декабря в российском городе курск* произошло возгорание в районе аэродрома.
Власти региона заявили об атаке беспилотника, в результате чего загорелся нефтенакопитель.
Огонь и дым из района аэродрома видели жители нескольких районов города.
Сегодня стало известно, что после случившегося в курской области устанавливают противотанковые заграждения. Фото опубликовали в сети:
В российском курске расположен аэропорт Курск-Восточный – это аэродром совместного базирования, используемый как военными, так и гражданскими самолетами. С 24 февраля, когда началось российское полномасштабное вторжение в Украину, аэродром не принимает гражданские самолеты, а используется в военных целях.
Если верить российским сообщениям о беспилотнике, то эта атака в районе аэродрома в курске стала третьей в рф за последние трое суток.
Накануне воздушные дроны атаковали российские военные аэродромы под саратовом и рязанью.
Ранее Курсор писал, что россия готовится к проведению новой волны мобилизации — ISW.
Напомним, что специалисты в военном деле проанализировали план полномасштабного вторжения рф в Украину и заявили, что он оказался провальным из-за чрезмерной секретности. В него не посвятили даже военное руководство страны.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!