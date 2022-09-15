Эксперт спрогнозировал, когда Украине ожидать нового наступления рф

Российская армия испытывает серьезный дефицит кадров и другие проблемы, которые вынуждают ее сосредоточиться исключительно на обороне уже захваченных территорий Украины. Но, как считает военный эксперт Иван Ступак, оккупанты могут попробовать пойти в новое наступление.

Об этом он рассказал в эфире телемарафона.

По словам эксперта, сейчас перед армией рф* стоит задача не потерять уже временно оккупированные земли. Захватчики надеются на такие является как «генерал грязь и маршал мороз», то есть на то, что осенне-зимний период даст им немного отдохнуть, накопить силы и уже весной пойти в новое наступление.

Иван Ступак отметил, что российская армия попытается снова что-то захватить, но на вооружении ВСУ есть HIMARS, которые работают и в грязь, и в мороз, и в ночь, и в день, а с такими установками, очень наивно со стороны оккупантов на что-то рассчитывать.

«Курсор» писал ранее, что армия российских оккупантов начала наступление в направлении Запорожья. В результате действий украинских военных захвачены в плен бойцы подразделений так называемых днр, которых российская армия всегда направляет в горячие точки.

Еще мы писали, что по словам экспертов, Польша может стать жертвой российского вторжения через несколько лет.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!