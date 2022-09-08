Польша готовится к войне с россией: наступление возможно в ближайшие годы

Эксперты предполагают, что Польша может стать жертвой российского вторжения через несколько лет.

На этот счет высказался заместитель министра обороны Польши Марцин Оцепа, который отметил, что вторжение российских войск на территорию их страны реально уже через 3 года. Таким образом, он допускает, что через несколько лет — от 3 до 10 — Польша рискует стать жертвой российского вторжения. Многое будет зависеть от того, чем закончится война рф* против Украины.

Об этом сообщает «9 канал».

По мнению польских аналитиков, именно от 3 до 10 лет потребуется москве*, чтобы восстановить свой военный потенциал.

«Мы должны использовать это время для максимального перевооружения польской армии», — заявил Марцин Оцепа.

С учетом большой вероятности польско-российской войны в государственном бюджете Польши на следующий год уже заложены рекордные расходы на армию: 97 миллиардов злотых (почти 70 млрд шекелей). Более того, по новому внебюджетному механизму также планируется потратить от 30 до 40 миллиардов злотых (порядка 28 млрд шекелей) на перевооружение польской армии.

Вооруженные силы республики Польша, или «Войско польское», состоят из 163 тысяч человек, из которых более 125 тысяч профессиональных военных и 35 тысяч бойцов территориальной обороны. В запасе находятся около миллиона человек. После начала полномасштабного вторжения рф* на Украину президент Польши Анджей Дуда также подписал закон, согласно которому численность «Войска польского» должна быть удвоена.

Ранее «Курсор» писал о том, что Польша будет требовать от Германии $1,3 трлн репараций из-за Второй мировой войны.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!