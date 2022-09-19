Эксперт спрогнозировал, когда ВСУ начнут освобождать Крым

Украина заявила, что намерена деоккупировать всю свою территорию, включая Донбасс и аннексированный в 2014 году Крым.

Украинские военнослужащие проводят успешное контрнаступление и освобождают свои территории от захватчиков. Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко считает, что скоро очередь дойдет и до оккупированного россией* Крыма.

Об этом он рассказал в эфире национального телемарафона.

По его словам, Вооруженные силы Украины начнут полноценную операцию по возвращению аннексированного в 2014 полуострова уже в следующем году. До этого времени президент российской федерации владимир путин будет делать вид, что у них все «идет по плану», что есть определенный сценарий.

Но как только украинские военные, как считает Александр Коваленко, начнут процесс деоккупации Крыма, тогда этого нарратива путину будет сложно придерживаться, поскольку тогда россияне уже не смогут объяснить, по какому плану это происходит.

«Курсор» писал ранее, что в Украине считают, что возвращение оккупированных россией территорий Крыма возможно провести дипломатическим путем. Однако пока нет информации, в каком кругу могут проводиться переговоры подобного плана.

Еще мы писали, что бывший командующий армией Соединенных Штатов в Европе, генерал Бен Ходжес выразил уверенность, что Украина сможет отвоевать назад все свои территории.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!