Эксперт спрогнозировал, способна ли рф захватить новые территории Украины

Вооруженные силы Украины продолжают наступление и освобождают населенные пункты от российской оккупации. А армия агрессора утратила способность наступать, и скоро потеряет способность обороняться.

Таким мнением поделился военный эксперт Олег Жданов, сообщает «24 канал».

По его словам, украинские защитники демонтируют успехи на поле боя и на сегодняшний день и речи не может быть о потере новых территорий.ВСУ уверенно держат занятые рубежи и понемногу освобождают территории своего государства.

Он отметил, что если бы Украина попыталась договориться с россией и подписала Стамбульские соглашения, то они стали бы только Минском-3. Российский диктатор, вероятно, попытался бы мобилизовать новую армию и начал бы другую войну, потому что считает, что Украина – это не настоящее государство, а придуманное и созданное самой рф*.

Олег Жданов подчеркнул, что сегодня речи не может быть относительно каких-либо переговоров со страной-агрессором, ведь любая договоренность с россией не стоит даже бумаги, на которой она написана.

«Курсор» писал ранее, что в Херсонской области продвижение военных сил Украины усиливает панику среди российских оккупантов. Они максимально усиливают группировку войск в этом районе.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!