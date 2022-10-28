Ситуация на юге Украины: армия рф усиливает группировку войск возле Херсона

Оккупанты укрепляют свои позиции возле Херсона за счет вновь мобилизованных. При этом они вывозят из города все медицинское оборудование.

В Херсонской области продвижение военных сил Украины усиливает панику среди российских оккупантов. Они максимально усиливают группировку войск в этом районе.

Об этом сообщает Генштаб Украины.

Военные рф* продолжают проводить так называемую «эвакуацию», при этом уделяя особое внимание медоборудованию. Так, из населенного пункта Белозерка они вывезли оборудование местной больницы в Скадовск и Геническ.

Вместе с этим в Генштабе сообщили, что враг усиливает группировку войск в правобережной части оккупированной Херсонской области. Туда направили до 1000 мобилизованных, которых расселили в домах местных жителей, покинувших территорию.

Ранее Курсор писал, что путин отвергает идею суверенитета Украины — аналитики ISW. Американские эксперты отметили, что президент рф владимир путин желает стереть само понятие украинского народа.

Также наш сайт сообщал, что в сети показали вооружение мобилизованных в россии и Крыму: позапрошлый век.

Кроме этого, путин рассказал, почему россия напала на Украину. Президент рф владимир путин во время выступления на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «валдай» высказался о причинах полномасштабного российского вторжения в Украину.

Наша редакция сообщала о том, что, по мнению эксперта, может спровоцировать распад россии.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!