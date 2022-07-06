Эксперты озвучили основные цели войны путина в Украине

Заявленными целями россии при вторжении в Украину остаются смена режима в Киеве и уничтожение суверенитета украинского государства, а также назначение своих марионеток.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Кроме этого, россия намерена консолидировать административный контроль над оккупированными территориями Украины, чтобы, вероятно, создать условия для непосредственного присоединения этих территорий к россии.

Секретарь совбеза рф николай патрушев заявил 5 июля, что российская «военная операция» в Украине будет продолжаться до тех пор, пока рф не достигнет своих целей по защите гражданского населения от «геноцида», «деназификации» и демилитаризации страны, а также обяжет Украину постоянно сохранять нейтралитет между рф и НАТО.

Также оккупантская «власть« проводит усиление меры по призыву на оккупированных территориях, чтобы компенсировать понесенные потери живой силы.

Явное повторение патрушевым первоначальных целей президента рф владимира путина почти пять месяцев спустя убедительно указывает на то, что кремль не считает недавние успехи рф в Луганской области достаточными для достижения первоначальных целей «спецоперации».

Заявление патрушева предполагает, что российское военное руководство будет продолжать настаивать на наступлении за пределами Донецкой и Луганской областей, и что кремль готовится к затяжной войне с намерением захватить гораздо большую часть Украины за пределами Донбасса.

Ранее Курсор писал, что в Украине рассказали, что нужно ВСУ, чтобы победить россию до конца года. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал условие, которое поможет выиграть стране войну до конца 2022 года.

Курсор также сообщал, что в Минобороны Украины заявили, что в россии придумали несколько сценариев войны. Украина также закладывает несколько сценариев, ориентируется на действия оккупантов и понимает, каким образом нужно противодействовать.

Еще мы писали, что в россии рассматривают несколько сценариев того, как будут развиваться события на войне с Украиной. Оккупанты пытаются ориентироваться по ситуации.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!