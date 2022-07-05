В россии придумали несколько сценариев войны — минобороны Украины

Украина также закладывает несколько сценариев, ориентируется на действия оккупантов и понимает, каким образом нужно противодействовать.

В россии* рассматривают несколько сценариев того, как будут развиваться события на войне с Украиной. Так, оккупанты пытаются ориентироваться по ситуации.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

«Они сами не уверены, что будут делать завтра или послезавтра», — сказала она.

Кроме того, украинский чиновник отметила, что тоже Украина закладывает несколько сценариев. Свои планы Генштаб ВСУ и политики строят, беря во внимание действия российских захватчиков. Это дает лучшее понимание того, как нужно им противостоять.

Также Маляр добавила, что война – динамична, а потому очень сложно делать предсказания на два месяца или даже на четыре недели. Однако точно можно сказать две вещи: у россии исчерпываются ресурсы, а вторая – война рано или поздно подойдет к концу.

Оккупантам будет сложнее воевать при высокой интенсивности.

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