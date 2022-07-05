В Украине рассказали, что нужно ВСУ, чтобы победить россию до конца года

Украина продолжает борьбу с российской федерацией* и может одержать победу в войне до конца текущего года, если будут выполнены определенные условия.

Таким мнением поделился секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, передает издание «Апостроф».

По его словам, Украина очень желает поскорее закончить военные действия на своей территории, но на ее победу влияют определенные факторы. Если откроется ленд-лиз и западные партнеры будут поставлять стране много качественного оружия и будут оказывать другую поддержку Украине, тогда задачу можно будет выполнить до конца 2022 года.

В противном случае, как отметил Алексей Данилов, стране будет довольно сложно, но она будет продолжать бороться за свою независимость с российским агрессором.

Также секретарь СНБО подчеркнул, что победой в войне будет выход Украины на государственные границы 2013 года, то есть, когда под ее контроль снова вернется Донбасс и Крым.

«Курсор» писал ранее, что по словам президента Украины Владимира Зеленского, сейчас в мире есть страны, которые поддерживают связи с россией. Однако постоянное давление на москву со всех сторон может подтолкнуть путина к завершению боевых действий.

Еще мы писали, что в россии рассматривают несколько сценариев того, как будут развиваться события на войне с Украиной. Оккупанты пытаются ориентироваться по ситуации.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!