В рф признали, что кризис неизбежен: путин окончательно добил экономику

Развязанная кремлем война против Украины нанесла сокрушительный удар по самой стране и ее экономике.

В результате полномасштабного российского вторжения в Украину экономику россии* ждет серьезный кризис. Серьезный удар по стране необратим и потому даже пропагандистам приходится это признавать.

Российское издание «Ведомости» обнародовало прогнозы экспертов центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

Российские специалисты говорят, что есть несколько вариантов падения российской экономики. Самый пессимистичный сценарий подразумевает кризис в случае структурного спада мировой экономики, а также при условии, что санкции будут сниматься медленно. По мнению аналитиков, этот сценарий предполагает спад более чем на 6 процентов. Кроме того, возможны и такие варианты, как «вторые 2010-е» и кризис без изоляции.

Все это, прежде всего, скажется на доходах населения. Кроме того, рост инфляции неминуемо приведет к росту цен на продукты и услуги. На фоне падения доходов граждан это поставить большую часть населения на грань бедности.

Стоит напомнить, что после вторжения россии в Украину агентство S&P снизило кредитный рейтинг рф с ВВ+ до ССС-. 8 марта 2022 года S&P понизило кредитные рейтинги 52 российских компаний. Россия допустила дефолт по своему внешнему долгу, так как предложила владельцам облигаций выплаты в рублях, а не в долларах. А 27 июня 2022 года впервые за сто лет Россия объявила дефолт по суверенному долгу.

«Курсор» писал ранее, что российский агрессор продолжает наращивать силы и технику, готовясь к новому наступлению, то есть они дальше прорабатывают план по захвату Украины.

Напомним, что армия российской федерации продолжает нести большие потери на фронте в Украине. ВСУ ежедневно пополняют статистику потерь врага и за прошлые сутки ликвидировали почти полтысячи человек.