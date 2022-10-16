Эксперты рассказали, почему ближайшие недели в Украине будут критическими

Успехи украинских военных по освобождению захваченных территорий и «политический удар» по Крымскому мосту значительно подтолкнули развитие событий в преддверии наступления холодов.

Следующие несколько недель обострят ситуацию на фронте в Украине.

Об этом сообщает издание CNN.

Военные эксперты издания прогнозируют, что война в Украине, которая в течение нескольких месяцев развивалась медленно, перейдя в затяжную фазу, вновь отмечает усиление активности с приближением зимы. Обстановка на линии фронта балансирует на пути к непредсказуемой новой фазе.

Одновременно с натиском оккупантов, усиливших ракетные обстрелы последовали устойчивые успехи ВСУ и мощный взрыв на Крымском мосту, который ударил по психике россиян и подорвал авторитет путина у его народа.

Успехи украинских военных дали Украине значительный стратегический импульс, который активно используется на всех направлениях, приближая полную деоккупацию южных и восточных районов.

При этом эксперты считают, что следующие недели войны будут иметь решающее значение. Приближение холодных зимних месяцев замедлит проведение наземных боев. Вместе с тем командование рф будет пытаться избежать коллапса на своей линии фронта до наступления зимы.

Ранее Курсор писал о новых взрывах в Крыму: власти заявляют о работе систем ПВО.

Также мы сообщали о том, что в украинской разведке рассказали, когда ВСУ вернут оккупированный Крым. По словам начальника главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилла Буданова, Украина намерена вернуть Крым под свой контроль и скоро это сделает — ВСУ вернутся туда с оружием, так как другого варианта не существует.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!