Новые взрывы в Крыму: власти заявляют о работе систем ПВО

В субботу, 15 октября, во временно оккупированном Крыму снова были слышны звуки взрывов.

Об этом сообщают в социальных сетях жители полуострова.

В то же время так называемый «губернатор» Севастополя михаил развожаев* в своем Telegram-канале сообщил, что это системы противовоздушной обороны работают в Казачьей Бухте в тренировочном режиме.

«В Казачке работает ПВО в тренировочном режиме. Просьба не снимать и не выкладывать видео. Прошу сохранять спокойствие», — написал развожаев.

Местные паблики, в свою очередь, опубликовали видео, где четко видно место расположение российской системы противовоздушной обороны.

Как сообщал Курсор, во временно оккупированном россией украинском городе Севастополь 2 октября около 15:00 в центральной части города прогремел мощный взрыв. Назначенный россией председатель Севастополя михаил развожаев объяснил взрыв в центре города «ударом молнии».

Как известно, начиная с августа в Крыму и Севастополе почти каждый день слышны звуки взрывов. Российские власти объясняют это стрельбой по «украинским беспилотникам» и «работой ПВО».

Как сообщал Курсор, в оккупированном российской федерацией Крыму горел аэропорт Бельбек. Так называемый «губернатор» оккупированного Севастополя михаил развожаев заявил, что на аэродроме Бельбек произошла «внештатная ситуация».