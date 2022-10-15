Новые взрывы в Крыму: власти заявляют о работе систем ПВО

В субботу, 15 октября, во временно оккупированном Крыму снова были слышны звуки взрывов.
Об этом сообщают в социальных сетях жители полуострова.
В то же время так называемый «губернатор» Севастополя михаил развожаев* в своем Telegram-канале сообщил, что это системы противовоздушной обороны работают в Казачьей Бухте в тренировочном режиме.
«В Казачке работает ПВО в тренировочном режиме. Просьба не снимать и не выкладывать видео. Прошу сохранять спокойствие», — написал развожаев.
Местные паблики, в свою очередь, опубликовали видео, где четко видно место расположение российской системы противовоздушной обороны.
Как сообщал Курсор, во временно оккупированном россией украинском городе Севастополь 2 октября около 15:00 в центральной части города прогремел мощный взрыв. Назначенный россией председатель Севастополя михаил развожаев объяснил взрыв в центре города «ударом молнии».
Как известно, начиная с августа в Крыму и Севастополе почти каждый день слышны звуки взрывов. Российские власти объясняют это стрельбой по «украинским беспилотникам» и «работой ПВО».
Как сообщал Курсор, в оккупированном российской федерацией Крыму горел аэропорт Бельбек. Так называемый «губернатор» оккупированного Севастополя михаил развожаев заявил, что на аэродроме Бельбек произошла «внештатная ситуация».
«По информации спасателей во время посадки, самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и вспыхнул. Сейчас на месте работают пожарные расчеты», — заявил развожаев.
Позже он уточнил, что «пилот успел эвакуироваться. Пожар оперативно потушен, аэродром не пострадал».
Также мы сообщали о том, что в украинской разведке рассказали, когда ВСУ вернут оккупированный Крым. По словам начальника главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилла Буданова, Украина намерена вернуть Крым под свой контроль и скоро это сделает — ВСУ вернутся туда с оружием, так как другого варианта не существует.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!