Эрдоган позвонил путину: стали известны подробности разговора

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил российскому президенту путину* с призывом прекратить огонь в Украине в одностороннем порядке.
Об этом сообщает Unian.
Турецкий лидер отметил, что необходимо организовать «справедливое урегулирование разногласий».
Эрдоган заявил, что «призывы к миру и переговорам должны сопровождаться односторонним прекращением огня россией с дальнейшим справедливым урегулированием».
В канцелярии турецкого президента сообщили, что стороны обсудили ряд вопросов, в частности турецко-российские отношения, региональные вопросы, ситуацию в Сирии и войну в Украине.
По словам Эрдогана, переговоры с путиным по войне в Украине принесли положительные результаты. Обсуждались также вопросы по созданию зернового коридора, обмене пленными и создании безопасной зоны вокруг Запорожской АЭС.
Пресс-релиз от Кремля пока не было. У путина заявили, что стороны «коснулись ситуации вокруг Украины».
Ранее Курсор писал про удар по российской военной базе «энгельс»и его последствиях для рф.
Напомним, что в украинской разведке заявили, что следят за ядерным арсеналом рф.
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