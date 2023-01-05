Эрдоган позвонил путину: стали известны подробности разговора

Турецкий президент заявил, что переговоры с путиным о прекращении огня «в одностороннем порядке» принесли положительные результаты.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил российскому президенту путину* с призывом прекратить огонь в Украине в одностороннем порядке.

Об этом сообщает Unian.

Турецкий лидер отметил, что необходимо организовать «справедливое урегулирование разногласий».

Эрдоган заявил, что «призывы к миру и переговорам должны сопровождаться односторонним прекращением огня россией с дальнейшим справедливым урегулированием».

В канцелярии турецкого президента сообщили, что стороны обсудили ряд вопросов, в частности турецко-российские отношения, региональные вопросы, ситуацию в Сирии и войну в Украине.

По словам Эрдогана, переговоры с путиным по войне в Украине принесли положительные результаты. Обсуждались также вопросы по созданию зернового коридора, обмене пленными и создании безопасной зоны вокруг Запорожской АЭС.

Пресс-релиз от Кремля пока не было. У путина заявили, что стороны «коснулись ситуации вокруг Украины».

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Напомним, что в украинской разведке заявили, что следят за ядерным арсеналом рф.

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