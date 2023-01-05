Удар по военной базе «энгельс»: Британская разведка рассказала о последствиях для рф

В Великобритании считают, что, несмотря на удар по военной базе, россия* продолжит наносить ракетные удары по территории Украины.

Специалисты разведки Великобритании озвучили прогноз касательно того, как может повлиять на войну в Украине передислокация российских самолетов с военной авиабазы «энгельс».

Как сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки в Twitter.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 5 January 2023 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/G4pG7KAYGi #StandWithUkraine pic.twitter.com/cZdm0e6yvF — Ministry of Defence (@DefenceHQ) January 5, 2023

В разведке отметили, после ударов по авиабазе 5 и 26 декабря прошлого года россия переместила тяжелые бомбардировщики дальнего действия Ту-95МС и средние бомбардировщики Ту-22М3 на дальний восток россии.

«россия отреагировала на инциденты путем рассредоточения самолетов дальней авиации, особенно на аэродромах, расположенных подальше от Украины», — заявили эксперты и добавили, что россия может продолжать наносит ракетные удары, используя крылатые ракеты по территории Украине. Российские ракеты могут поражать цели на расстоянии 5 000 км.

Специалисты отметили, что сейчас россия будет сталкиваться с трудностями, потому что управление из разрозненных локаций будет создавать дополнительное давление на техническое обслуживание. Все это может

Ранее Курсор писал, что в СНБО Украины рассказали о дальнейших действиях россиян в войне. рф продолжает наращивать силы и готовится к новому обострению на фронте, которое может произойти в феврале 2023 года, ведь в этом месяце будет ровно год, как агрессор начал против Украины войну.

Кроме этого, в Украине спрогнозировали, сколько еще массированных атак сможет нанести россия. Некоторые ракеты, которые рф использует при обстрелах по территории Украины, идут фактически с конвейера.

Кроме этого, в Киеве спрогнозировали время самых горячих боев против россиян. По словам главы ГУР, цель Украины — возвращение к границам 1991 года, которые признаны всеми субъектами международного права.

На днях в Украине в оккупированном городе Макеевка Донецкой области украинские военные уничтожили здание ПТУ №19 с мобилизованными россиянами. Как сообщил СтратКом ВСУ, там погибли около 400 оккупантов, еще примерно 300 получили ранения.

Курсор сообщал, что в ночь на понедельник, 2 января, в воронеже произошел мощный взрыв в районе военного аэропорта балтимор. На этом аэродроме обычно базируются российские бомбардировщики су-34.

Еще мы писали, что на аэродроме в российском энгельсе прогремел взрыв, в результате которого начался пожар. По неподтвержденной информации, в результате происшествия три человека погибли, еще четверо получили травмы и были госпитализированы.

Кроме этого СМИ сообщали, что в двух российских городах прогремели взрывы. Во вторник вечером, 3 января, в российских городах ростов-на-дону и курск были слышны сильные взрывы.

Напомним, что в украинской разведке заявили, что следят за ядерным арсеналом рф.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.