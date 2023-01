Удар по военной базе «энгельс»: Британская разведка рассказала о последствиях для рф

Специалисты разведки Великобритании озвучили прогноз касательно того, как может повлиять на войну в Украине передислокация российских самолетов с военной авиабазы «энгельс».

Как сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки в Twitter.

