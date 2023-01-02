В украинской разведке заявили, что следят за ядерным арсеналом рф

Российская федерация* неоднократно пугала мир, в частности Украину, применением ядерного оружия. Но сейчас угрозы запуска тактического ядерного оружия нет, поскольку разведка постоянно проводит мониторинг и контролирует его перемещение.

Об этом рассказал во время телемарафона представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

По его словам, Украина знает все места, где агрессор хранит ядерное оружие, а также разведчики следят за всеми мероприятиями, которые может проводить профильное управление минобороны рф, поскольку оно отвечает за подготовку и доставку зарядов. Проводится постоянный мониторинг перемещения как тактического, так и стратегического оружия оккупантов.

Вадим Скибицкий отметил, что это непростой процесс, но украинские разведчики имеют опыт в этом деле.

«Курсор» писал ранее, что путин регулярно говорит о повышенной ядерной готовности россии, чтобы успокоить внутреннюю националистическую аудиторию и запугать страны Запада.

Еще мы писали, что российская федерация ввернется к ядерным угрозам, когда «отчается из-за того, что дела идут не так, как надо».

Напомним, российский диктатор владимир путин продолжает ядерный шантаж, в текущем месяце он заявил, что «угроза ядерной войны нарастает», но глава Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс считает, что рф преследует цель запугивания.