Еще четыре HIMARS в пути: в Пентагоне объяснили, что мешает отправлять в Украину больше ракетных систем

На первом месте в развертывании этих систем играет не сколько возможности США предоставлять HIMARS, а два крайне важных аспекта о которых многие забывают.

В новом пакете военной помощи для Украины в размере 400 млн долларов прибудет дополнительные четыре единицы высокоточной ракетной системы HIMARS, об этом официально объявили в Пентагоне. Также в этом пакете три ремонтно-эвакуационных машины, 155-мм боеприпасы, контрбатарейные радары, запчасти и другое оборудование.

В то же время во время брифинга для прессы в Пентагоне было подчеркнуто, что речь идет именно о новых четырех HIMARS и их общее количество будет доведено до 12 единиц, учитывая, что 8 HIMARS уже в Украине. Решение увеличить количество этих высокоточных систем связано со сверхвысокой эффективностью, которые они доказали за довольно короткое время применения, выжигая штабы, склады с боеприпасами и топливом, а также месторасположение личного состава армии рф*.

В то же время на первом месте в развертывании этих систем играет не сколько возможности США предоставлять HIMARS, а два крайне важных аспекта о которых многие забывают. Перед увеличением количества любого вооружения в Пентагоне на первом месте стоит логистика, обеспечение и ремонт.

Сейчас HIMARS фактически работают в режиме 24/7, что требует абсолютно четкого и слаженного механизма обеспечения их деятельности. Именно для работы в таком режиме эти системы и создавались, потому что это единственная возможность нивелирования превосходства противника, имеющего значительное большее количество вооружения, но слабый тыл.

Поэтому перед передачей дополнительных систем поначалу разворачивается вся материально-техническая база обеспечения. То есть нет смысла «заваливать» ВСУ десятками условных HIMARS, если они будут стоять без ракет или встанут посреди поля из-за того, что им банально не заменили фильтры в топливной системе.

Параллельная задача — увеличение количества обученных солдат, что также отметили во время брифинга в Пентагоне. Было сообщено, что обучение идет максимально быстро и эффективно, оно занимает всего неделю, но его необходимо пройти. Также, судя по всему, на один условный HIMARS готовится сразу несколько экипажей, что вполне логично. Если техника может работать в режиме 24/7, то человек — нет.

Defense Express отметил, что такое обучение, учитывая интервью с инструкторами в Великобритании, которые обучают использованию M270, проходят уже опытные украинские военные. Таким образом, направление их на обучение означает отвод экипажей от передовой, где используются системы советского стандарта. То есть процесс обучения, с точки зрения организации, гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд.

Наша редакция писала, что путинский пропагандист Соловьев случайно проболтался о планах армии рф.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!