Еще минус 120 тысяч: путин объявил в россии осенний призыв

В министерстве обороны рф убеждают, что это не связано со «спецоперацией» на территории Украины.

Президент россии владимир путин* в пятницу, 30 сентября, подписал указ об осеннем призыве граждан рф на воинскую службу. Соответствующий документ обнародован на официальном интернет-портале правовой информации страны-агрессора. При этом в министерстве обороны рф убеждают, что это не связано со «спецоперацией» на территории Украины: отслуживших срочников якобы будут увольнять и возвращать в места жительства.

Согласно указу, в рамках осеннего призыва в россии должны призвать на службу 120 тысяч человек. Речь идет о гражданах россии в возрасте от 18 до 27 лет. Эти люди не находятся в запасе.

Также в указе говорится, что в 2022 году призыв начнется на месяц позже обычного — с 1 ноября.

При этом всем российским новобранцам, независимо от того, окажутся они на территории Украины или нет, а также их родственникам и близким рекомендуем ознакомиться со следующей информацией:

Как сообщал Курсор, в российской федерации продолжается мобилизация, и тех мужчин, которых уже призвали на службу, отправляют на доукомплектование подразделений, понесших в войне большие потери. Но резервисты едут на фронт без подготовки.

Российские командиры отправляют новоприбывших сразу на линию соприкосновения, без любой подготовки, и это значительно снижает их морально-психологическое состояние и качество выполнения им обязанностей.

Еще мы писали, что советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк считает, что, объявив принудительную мобилизацию в рф, кремль проводит настоящие этнические чистки в национальных республиках.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!