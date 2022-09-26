Рф направляет мобилизованных мужчин на фронт без подготовки

В Генеральном штабе Украины отметили, что рф* стремится призвать на службу как можно больше мужчин, но совсем не переживает за их уровень подготовки.

В российской федерации продолжается мобилизация и тех мужчин, которых уже призвали на службу, отправляют на доукомплектование подразделений, понесших в войне большие потери. Но резервисты едут на фронт без подготовки.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook Генеральный штаб Украины.

Отмечается, что российские командиры отправляют новоприбывших сразу на линию соприкосновения, без любой подготовки, и это значительно снижает их морально-психологическое состояние и качество выполнения им обязанностей.

«Курсор» писал ранее, что в российской федерации из-за санкций, которые были введения ЕС в связи с агрессией против Украины, растет дефицит и падают доходы бюджета. У Зеленского отметили, что каждый год на мобилизацию из казны будет тратиться минимум 1,3 триллиона рублей.

Еще мы писали, что советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк считает, что, объявив принудительную мобилизацию в рф, кремль проводит настоящие этнические чистки в национальных республиках.

Напомним, после старта мобилизации в рф, повестки начали приходить и жителям Крыма. Сейчас в местных чатах недавние сторонники «русского мира» распространяют инструкции, как правильно сдаваться в плен и разговаривать с ВСУ.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!