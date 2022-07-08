Эскалация конфликта: Казахстан выходит из соглашения СНГ

Президент Казахстана подписал документ о выходе государства из соглашения СНГ от 1995 года. Ранее было принято решение о направлении казахской нефти в обход россии, а также о запрете транспортировки санкционных товаров в россию и беларусь.

Президент Касым-Жомарт Токаев объявил, что Казахстан выходит из соглашения СНГ (Содружества независимых государств) 1995 года о Межгосударственном валютном комитете.

Этот документ вступил в действие немедленно после подписания.

Президент Токаев продолжает уничтожать любые формы взаимодействия с путинской россией, после того, как 6 июля на крупнейшем нефтяном месторождении в Казахстане 6 июля раздался мощный взрыв, где погибли два сотрудника, а трое были госпитализированы в больницу.

На этом месторождении добывается 65% всех нефти Казахстана. Вероятность возникновения самопроизвольно такой аварии очень низка, казахские СМИ передали, что в этом деле «явно прослеживается почерк и след россии*.

Реакция Казахстана стала незамедлительной. В стране введен запрет на транспортировку санкционных товаров в россию и беларусь, также президент поручил наладить продажу нефти в обход россии.

Методы, применяемые рф в отношении остальных мировых стран, вызывают адекватную ответную реакцию мировых лидеров всех государств, кроме так называемых «дружественных россии стран», которые получают финансовые вливания за свое молчаливое одобрение кровавого путинского террора.

«Курсор» писал, что президент Казахстана вновь поставил путина в неловкое положение.

Также сообщалось, что между Казахстаном и россией назревает международный конфликт.

Наш сайт информировал, что путин будет мстить президенту Казахстана за публичное унижение — эксперт.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!