Казахстан сохраняет нейтралитет в войне Украины с Россией

Еще в среду, второго марта, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также провел телефонный разговор с президентом страны-агрессора Владимиром Путиным по поводу того, что происходит в Украине.

Власти Казахстана заявили, что страна придерживается нейтралитета в войне Украины с РФ. Так выступили за то, чтобы стороны перешли к переговорам.

Как рассказал заместитель министра обороны Султан Камалетдинов, Казахстан не поддерживает ни одну из сторон в этой войне.

Напомним, что еще второго марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поговорил с главой Кремля Владимиром Путиным. Во время этого разговора Токаев сказал президенту страны-агрессора о том, что к согласию нужно прийти путем переговоров.

Важно, что ранее бывший глава Комитета национальной безопасности Казахстана Альнур Мусаев говорил, что на страну оказывается сильное давление со стороны Кремля.

Ранее редакция Курсора сообщала, что Международный уголовный суд в Гааге начал расследование по делу о войне в Украине.

Кроме того, наш портал писал, что глава Минобороны Украины заявил, что никто не думал, что его страна продержится неделю.

Еще напомним, что украинские силы уничтожили три самолета и два вертолета РФ за прошлые сутки.

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