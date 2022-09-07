«Если кого-то убьют, то не его»: экс-депутат госдумы рассказал про двойников путина

Российский правозащитник и экс-депутат госдумы* Марк Фейгин рассказал, выпускают ли двойников владимира путина* на публику.

В сети не раз появлялась информация о том, что у президента российской федерации владимира путина есть двойники, которые вместо него посещают различные мероприятия. Но правозащитник и экс-депутат госдумы Марк Фейгин считает, что у главы кремля есть оперативные двойники и на публику их не рискуют выпускать.

Об этом он рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

По его словам, трудно подать абсолютно одинаковых людей, поэтому оперативных двойников путина не отправляют на публичные мероприятия.

«… У него есть двойники оперативные: так, чтобы, если кого-то убьют, то не его. В трех машинах поехало три человека — кого грохнули, не поймешь. В это я охотно поверю», — добавил российский правозащитник.

Также он добавил, что путин тщательно скрывает информацию о своем здоровье, чтобы никто не узнал, чем он болеет.

«Курсор» писал ранее, что российскому диктатору перед вылетом на Камчатку стало плохо, у него обострилось заболевание почек, поэтому с ним поехал его двойник, чтобы подстраховать.

Еще мы писали, наблюдая за поведением путина на встречах и публичных мероприятиях, можно заметить, что у него есть определенные проблемы. Невролог Александра Щебет предположила, почему глава кремля постоянно делает навязчивые движения ногами.

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