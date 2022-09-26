Есть ли на оккупированных землях Украины ядерные заряды рф и может ли ВСУ по ним ударить

Эксперт АРК в сфере международного права Алексей Плотников рассказал, где в Украине рф* могла разместить потенциальные носители ядерного оружия и не противоречит ли это Договору о нераспространении ядерного оружия 1968 года.

Российский диктатор владимир путин начал снова угрожать применением ядерного оружия, заявил, что не блефует, потому что будет защищать свои территории «всеми имеющими средствами». Эксперт АРК в сфере международного права Алексей Плотников попытался разобраться в ситуации и ответил, есть ли на территории Украины российские тактические ядерные заряды.

Об этом он рассказал в своей статье, передает Arc.construction.

По словам специалиста, авторитарные лидеры склонны угрожать демократическим странам применением ядерного оружия, когда чувствуют, что проигрывают. И путина не стоит недооценивать, ведь никто из угрожающих ранее лидеров не начинал большую войну с другим государством.

Алексей Плотников отметил, что нет четкого ответа относительно того, есть ли на оккупированных территориях Украины тактические ядерные заряды рф. Но вполне вероятно, что они могут там быть. Об это свидетельствует восстановление в Крыму старой базы хранения ядерных боеприпасов «Феодосия-13» и размещение на оккупированном полуострове носителей ядерного оружия, в частности кораблей и подлодок.

Также потенциальные носители ядерного оружия были замечены в оккупированных Донецкой и Луганской областях. В частности, россияне при захвате Мариуполя использовали минометы «Тюльпан», способные стрелять тактическими ядерными зарядами, а еще захватчики используют ракетный комплекс «Точка-У», который может выступать средством доставки ядерного боезаряда мощностью до 100 килотонн.

Но это все вызывает ряд вопросов с точки зрения международного права. Например, можно ли считать размещение ядерного оружия рф на оккупированных землях Украины нарушением Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) 1968 года. Согласно документу, ядерным государствам запрещается передавать, помогать в производстве или поощрять любое неядерное государство в получении ядерного оружия.

Эксперт отмечает, что с одной стороны ядерное оружие оказывается на территории неядерного государства, а с другой, оружие этой стране не передается, потому что оно доставлено туда страной-оккупантом. Но вопрос остается открытым, потому что Договор о нераспространении не предусматривает такую ситуацию и будет зависеть от дальнейших обстоятельств и действий рф.

Также Алексей Плотников рассказал, имеет ли Украина право ударить по ядерному оружию россии, которое она привезла на оккупированные территории. Он считает, что принципиально ВСУ ничто не запрещает этого сделать, поскольку, с точки зрения права войны, любое оружие врага — законная военная цель.

Но стоит принять во внимание последствия этого удара, поскольку он может принести к ядерному загрязнению. Если такое загрязнение останется в пределах международно признанной территории Украины, тогда со стороны государства не будет нарушений международного права, потому что не будет пострадавшего субъекта. Но, если же загрязнение перейдет границу, тогда будут нарушены нормы экологического права по трансграничному загрязнению и этот фактор будут рассматривать отдельно.

Более того, если ВСУ ударят по ядерному оружию рф и предпримут меры по ограничению загрязнений, то ответственность за последствия для третьих стран, будет нести россия, потому что она разместила источники загрязнений на территории Украины в рамках начатой против нее войны.

«Курсор» писал ранее, что западные страны разрабатывают экстренные планы на случай ядерного удара по Украине.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!