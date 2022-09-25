Запад разрабатывает экстренные планы на случай ядерного удара по Украине — СМИ

Европейские и американские политики разрабатывают экстренные планы на случай, если президент россии владимир путин* предпримет ядерный удар по территории Украины.

Согласно сообщению, один из высокопоставленных американских чиновников отметил, что, если президент рф думает, что ядерная угроза запугает Украину, заставив ее капитулировать или отказаться от 20 процентов своей территории, или запугает ее союзников, чтобы они не помогали Украине, то он сильно ошибается.

В то же время два других западных чиновника заявили, что ядерный удар по Украине вряд ли приведет к равноценному возмездию, и, вероятно, вызовет ответные действия западных государств с целью наказать россию.

Также ряд официальных лиц убеждены, что, если путин прибегнет к ядерному оружию, наиболее вероятным сценарием может быть использование только тактического ядерного оружия, которое предназначено для использования на поле боя.

Как сообщал Курсор, на днях в государственной думе российской федерации пригрозили нанести по Великобритании ядерные удары, которые превратят ее в «марсианскую пустыню». С соответствующим заявлением выступил депутат госдумы андрей гурулев.

По словам депутата, россия “точно не будет использовать ядерное оружие для ударов по Украине”, но она якобы может применить его для обстрела Германии или Британии.

Также Курсор информировал о том, что в конце августа россия не согласовала заключительный документ конференции Договора о нераспространении ядерного оружия, в котором критикуется захват крупнейшей в Европе атомной электростанции в Энергодаре.

Ранее «Курсор» писал о том, что Россия может угрожать ядерным оружием из Крыма. Эксперты полагают, что именно там может быть размещено тактическое ядерное оружие.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!