Эстония и Латвия признали действия россии геноцидом

Эстонский парламент, Рийгикогу, официально признал действия россии в Украине геноцидом украинского народа.
«Российская федерация совершила, в частности, массовые зверства против мирного населения на временно оккупированных территориях, включая города Буча, Бородянка, Гостомель, Ирпень и Мариуполь, а также во многих других населенных пунктах Украины. Это убийства, похищения, депортации, лишение свободы, осквернение трупов», — говорится в заявлении.
Парламент Латвии также признал действия россии в Украине геноцидом. В заявлении подчеркивается, что Латвия не может мириться с действиями россии, осуществляющей массовое уничтожение украинского народа.
Ранее редакция нашего портала писала, что эксперт оценил вероятность запуска ядерных ракет россией. Эксперт уверен, что россия не сможет скрыть подготовку к нанесению ядерного удара. Ее смогут заметить Западные разведслужбы, а потому у всех убудет время подготовиться.
Кроме того, Курсор сообщал, что российский оккупант признался жене, что его сослуживцы расстреляли мирную женщину в упор. Российские солдаты совершают зверства против мирного населения, убивая и насилуя украинок и украинских детей. И вот в сети появилось очередное подтверждение того, что захватчики совершают военные преступления на территории Украины.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!