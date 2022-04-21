Эстония и Латвия признали действия россии геноцидом

Сегодня две европейских прибалтийских страны, Эстония и Латвия, официально признали действия россии и российских военных в Украине геноцидом. На прошлой неделе подобное решение также приняла и Украина.

Эстонский парламент, Рийгикогу, официально признал действия россии в Украине геноцидом украинского народа.

«Российская федерация совершила, в частности, массовые зверства против мирного населения на временно оккупированных территориях, включая города Буча, Бородянка, Гостомель, Ирпень и Мариуполь, а также во многих других населенных пунктах Украины. Это убийства, похищения, депортации, лишение свободы, осквернение трупов», — говорится в заявлении.

Парламент Латвии также признал действия россии в Украине геноцидом. В заявлении подчеркивается, что Латвия не может мириться с действиями россии, осуществляющей массовое уничтожение украинского народа.