Эстония и Латвия признали действия россии геноцидом

15:13, Вчера
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Фото: Генштаб ВСУ

Сегодня две европейских прибалтийских страны, Эстония и Латвия, официально признали действия россии и российских военных в Украине геноцидом. На прошлой неделе подобное решение также приняла и Украина.

Эстонский парламент, Рийгикогу, официально признал действия россии в Украине геноцидом украинского народа.

«Российская федерация совершила, в частности, массовые зверства против мирного населения на временно оккупированных территориях, включая города Буча, Бородянка, Гостомель, Ирпень и Мариуполь, а также во многих других населенных пунктах Украины. Это убийства, похищения, депортации, лишение свободы, осквернение трупов», — говорится в заявлении.

Парламент Латвии также признал действия россии в Украине геноцидом. В заявлении подчеркивается, что Латвия не может мириться с действиями россии, осуществляющей массовое уничтожение украинского народа.

Ранее редакция нашего портала писала, что эксперт оценил вероятность запуска ядерных ракет россией. Эксперт уверен, что россия не сможет скрыть подготовку к нанесению ядерного удара. Ее смогут заметить Западные разведслужбы, а потому у всех убудет время подготовиться.

Кроме того, Курсор сообщал, что российский оккупант признался жене, что его сослуживцы расстреляли мирную женщину в упор. Российские солдаты совершают зверства против мирного населения, убивая и насилуя украинок и украинских детей. И вот в сети появилось очередное подтверждение того, что захватчики совершают военные преступления на территории Украины.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

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Автор материала:
Аарон Шендецкий
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