Эти идиоты приближают нашу победу — Минобороны Украины

По словам Резникова, россияне не могут победить украинские Вооруженные Силы на поле битвы, поэтому они начали войну с гражданским населением.

Российская армия помогает приблизить победу Украины. Оккупационные войска не могут победить украинскую армию, они обстреливают мирное население, что, в свою очередь, делает людей сильнее и усиливает поддержку Украины международными партнерами.

Об этом в эфире Всеукраинского телемарафона заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

Он отметил, что россияне хотят «погрузить Украину в тьму и холод, чтобы раздражить людей».

«Их логика очень проста: они не могут победить украинские Вооруженные Силы и в целом наши силы на поле битвы, поэтому они начали войну с гражданским населением. Их мечта — погрузить нас с вами в тьму и холод, чтобы сказать: «Все, достаточно, мы хотим сдаться и заставить власти вести переговоры». Потом сразу в мире найдутся адвокаты кремля*, которые будут радостно потирать ладони и говорить: «Садимся за стол переговоров!» и давать какие-то «гарантии», — сказал Резников.

В то же время, по словам министра обороны Украины, мечта россиян заключается в том, чтобы реализовать «Минск-з», но она нереализуема.

«Они даже цинично называют эти удары« гуманитарным обстрелом» и «гуманитарными ракетами». Это тактика нового военного лидерства, предназначенного для того, чтобы быть ответственными за эту «спецоперацию». Но они не понимают — такие атаки только усиливают сопротивление и стойкость украинской нации. Мало того: это усиливает желание наших партнеров поддержать нас», — добавил Резников.

Он напомнил, как один из масштабных обстрелов российской федерации Украины повлиял на мнения министров «Рамштайна». Тогда партнеры Киева начали говорить об усилении поддержки противовоздушной обороны Украины.

«Поэтому эти идиоты просто делают вещи, которые не приведут их к победе. Они приведут нас с вами к нашей победе», — подытожил Резников.

Как сообщал Курсор, днем в понедельник, 5 декабря, российские войска нанесли новый ракетный удар по Украине. В промежутке между 12:40 до 13:40 воздушная тревога звучала в каждой из областей, за исключением Крыма.

Также Курсор информировал о том, что Европарламент принял резолюцию, объявляющую рф государством-спонсором терроризма.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!