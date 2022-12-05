Россия нанесла новый массированный ракетный удар по Украине

В результате атаки во многих украинских населенных пунктах были повреждены объекты энергетической инфраструктуры и жилые дома, есть жертвы.

Днем в понедельник, 5 декабря, российские войска нанесли новый ракетный удар по Украине. В промежутке между 12:40 до 13:40 воздушная тревога звучала в каждой из областей, за исключением Крыма.

В результате массированной атаки во многих украинских населенных пунктах были повреждены объекты энергетической инфраструктуры и жилые дома. В стране наблюдаются перебои со светом на фоне ракетных запусков рф*. В нескольких областях сообщают о массовых отключениях.

В частности, в Одессе обесточены все насосные станции, город остался без воды. В областном центре без электричества остались все насосные станции и резервные линии. Восстановление водоснабжения начнется после окончания воздушной тревоги в регионе.

Тем временем Сумская область осталась полностью без электроснабжения. В «Сумыоблэнерго» сообщили, что энергетики применили экстренное отключение, чтобы предотвратить аварии.

Между тем, согласно заявлению главы Запорожской областной военной администрации Александра Старуха, вследствие ракетной атаки россиян по селу Новософиевка повреждены частные дома мирных жителей. По предварительной информации, в резкльтате два человека погибли, еще два получили ранения.

Городской голова Кривого Рога Александр Вилкул, в свою очередь, сообщил, что часть города вследствие ракетных ударов осталась без света, отключены котельные и насосные.

В Запорожье также прозвучали взрывы. Как сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев, часть взрывов – эхо вражеских прилетов в пригороде. Еще часть – удачная работа сил ПВО.

По словам спикера Воздушных сил Украины Юрия Игната, россия запускает ракеты по территории Украины из Каспийского и Черного морей. Военные предупреждают, что могут быть несколько волн запусков.

Как сообщал Курсор, 23 ноября россия совершила очередной массированный ракетный удар по украинским объектам критической инфраструктуры.

Также Курсор информировал о том, что Европарламент принял резолюцию, объявляющую рф государством-спонсором терроризма.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!