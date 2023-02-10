Это диверсия: мультфильм про Чебурашку в рф посчитали опасным для детей

В рф* посчитали, что мультфильм «Чебурашка», которым они так гордились, является опасным для детей.

Российский депутат дмитрий певцов назвал его «диверсией».

«Фильм «Чебурашка» смотрел. Это же плохое кино. Даже если не разбирать его театроведчески, а просто как родитель. Понравился замечательный разбор Ольги Будиной. Там нет ни одного положительного персонажа, сыгранного живым человеком, ни одного. А это фильм, адресованный детям. И то, что нам взрослым смешно, на детей действует пролонгировано», — заявил пропагандистам певцов.

Путинист певцов нашел в фильме якобы пропаганду ЛГБТ. Его возмутило то, что Чебурашка называет крокодила Гену «мамой». Это подрывает ценности россиян, считает Певцов.

«И если авторы, создатели пишут 6+ — это все-таки диверсия. Я не уверен, что они думали о диверсии, но эта трансгуманистическая идеология, которая 30 лет у нас обитает, она полностью сосредоточена в этом фильме. И мы смеемся над тем, что Чебурашка называет Дядю Гену мамой. Вроде как смешно, да? А для детей это такой маленький сигнальчик, что папа, мама — не имеет значения. Мужчина может быть и мамой. Вот такие вот звоночки, незаметные, как бы невидные. Я уже не говорю про пошлость и откровенные, собственно говоря, придуманные и нелицеприятные истории внутри семьи», — отметил «единорос».

Помимо этого певцов обвинил актеров, сыгравших в фильме. По мнению депутата, они сотворили «бомбу замедленного действия» и преподносят детям «отраву».

Ранее Курсор писал, что российский спутник разбился на орбите.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!