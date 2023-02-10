Российский спутник разбился на орбите

По данным 18-й эскадрильи космической обороны Космических сил, в прошлом месяце во второй раз разбился российский спутник KOSMOS 2499.

В недавнем твите космические силы сообщили, что в настоящее время они отслеживают 85 отдельных фрагментов мусора спутника россии* на высоте 1169 км. Распад произошел 4 января 2023 года, но причина распада остается неизвестной.

На такой большой высоте потребуются десятилетия, чтобы обломки сошли с орбиты и сгорели в атмосфере Земли, а также присутствие этих обломков во все более загруженном районе земной орбиты.

На самом деле это второй случай распада Космоса 2499. Первая фрагментация произошла 23 октября 2021 года, по словам Джонатана Макдауэлла, астронома из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики, который также отслеживает космический мусор. В результате этого события образовалось 22 отслеживаемых обломка.

У этого спутника любопытная история. россия незаметно запустила KOSMOS 2499 23 мая 2014 года. Но отслеживание показало, что спутник выполнял необычные маневры, что заставило некоторых предположить, что это может быть экспериментальное противоспутниковое оружие, машина для обслуживания спутников или сборщик космического мусора.

Однако в статье, опубликованной на официальном сайте московского физико-технического института, указывалось, что спутник предназначен для испытаний экспериментальных плазменных двигателей/ионных двигателей.

Считалось, что и первое, и теперь второе событие разрушения было вызвано взрывом этой двигательной установки.

LeoLabs, Inc., коммерческий поставщик картографирования и отслеживания на низкой околоземной орбите, также написал в Твиттере о текущей ситуации, заявив, что их анализ указывает на взрыв низкой интенсивности «из-за асимметрии облака обломков, величины скорости, сообщаемой осколки и известный источник энергии на борту (т.е. двигательная установка)».

LeoLabs заявила, что еще один идентичный космический корабль, KOSMOS 2491, взорвался в 2020 году, и это событие было связано со взрывом двигательной установки.

Это событие последовало за недавним инцидентом, когда 27 января 2023 года два куска оставшегося космического мусора советских времен прошли в нескольких футах друг от друга. Если бы они столкнулись, они бы создали облако мусора, заполненное тысячами крошечных кусочков опасного космического мусора.

Ранее Курсор писал, что в Украине заявили, что космическая разведка россии находится на грани коллапса. Санкции, введенные против россии* из-за развязанной войны против Украины, сказываются на космической отрасли рф.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!