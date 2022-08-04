«Это настоящее чудо»: экс-командир «Азова» о бойцах, выживших в Еленовке

Экс-командир полка «Азов» Максим Жорин назвал настоящим чудом то, что в результате ракетного удара по Еленовке, некоторым украинским бойцам удалось выжить.

В результате ракетного удара по колонии, расположенной во временно оккупированной Еленовке в Донецкой области, погибло много украинских военнопленных. Экс-командир «Азова» Максим Жорин говорит, что россия* планировала убить всех бойцов, но некоторым удалось выжить и это настоящее чудо.

Об этом он рассказал в эфире «24 канала».

По его словам, вероятнее всего, украинские военнопленные должны были погибнуть все, некоторые «азовцы» скончались от травм по пути в медицинское учреждение. О состоянии тех, кто выжил, известно мало. Согласно данным, раненые находятся в госпитале в Донецке, где им оказывают минимальную медицинскую помощь.

Также Максим Жорин отметил, что погибших в результате ракетного удара по колонии больше, чем было в первом опубликованном оккупантами списке. Но полную информацию украинская сторона получить сейчас не может.

«Курсор» писал ранее, что в украинской разведке заявили, что российская сторона умышленно убила украинских военных, находившихся в колонии в оккупированной Еленовке в Донецкой области, потому что не намерена была обменивать их на своих солдат.

Еще мы писали, что рф работает над подтасовкой доказательств удара по украинским военнопленным в колонии в Еленовке, чтобы возложить вину за массовое убийство на ВСУ.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!