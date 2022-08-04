Рф работает на подтасовкой доказательств удара по украинским военнопленным в колонии в Еленовке, чтобы возложить вину за массовое убийство на ВСУ.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источники в американской разведке.

В разведке США узнали, что рф пытается подбросить ложные доказательства, чтобы обвинить Украину в гибели военнопленных в Еленовке 29 июля, заявил официальный представитель США, знакомый с данными разведки.

Источник, который не был уполномочен давать публичные комментарии и поделился информацией на условиях анонимности, сообщил, что засекреченные разведданные показывают, что российские власти попытаются подбросить боеприпасы высокомобильных артиллерийских ракетных систем средней дальности или HIMARS как «доказательства» того, что в атаке использовались системы, предоставленные Украине США.

В американской разведке полагают, что рф примет подобные меры, поскольку ожидает, что независимые следователи и журналисты в конечном итоге получат доступ к месту трагедии.

Ранее мы писали, что «день трибунала над путиным наступит». Об сказал международный эксперт по преследованию военных преступлений Пол Уильямс.

Наша редакция сообщала, что путинский пропагандист Соловьев случайно проболтался о планах армии рф.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!