Это не кадры из фильма: Минобороны Украины показало окопы военных ВСУ под Бахмутом

Министерство обороны Украины опубликовало видео окопов украинских военнослужащих под Бахмутом.

«Нет, это не кадры из нового фильма Сэма Мендеса о битве при Вердене или на Сомме. Это окопы под Бахмутом Донецкой области, которые украинская пехота уже несколько месяцев удерживает под шквальным огнем рашистов», — говорится в подписи к видео.

No, this is not footage from Sam Mendes’ new film about the Battle of Verdun or the Somme. These are trenches near Bakhmut, Donetsk region, which the Ukrainian infantry has been holding for several months under heavy fire from the ruscists. pic.twitter.com/ZDjqi6wFMb — Defense of Ukraine (@DefenceU) October 15, 2022

Бахмутское направление остается одним из самых жестких для Вооруженных Сил Украины, так как оккупанты там регулярно пытаются атаковать.

Как сообщал Курсор, солдаты рф* продолжают заниматься грабежами и мародерством на захваченных территориях. По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, сейчас россияне активно вывозят награбленное из Херсона, ведь понимают, что изо дня на день их могут изгнать из города бойцы ВСУ.

«Так бывает: когда мародерство становится частью системы, для дисциплины и боевого духа не остается места», — написал Подоляк.

Курсор писал ранее, что армия российской федерация продолжает нести на войне в Украине большие потери, в связи с этим владимир путин объявил в стране «частичную мобилизацию», чтобы призвать на службу 300 тысяч резервистов. Но Командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев считает, что рф на этом не остановится.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!