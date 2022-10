Это не кадры из фильма: Минобороны Украины показало окопы военных ВСУ под Бахмутом

Министерство обороны Украины опубликовало видео окопов украинских военнослужащих под Бахмутом.

«Нет, это не кадры из нового фильма Сэма Мендеса о битве при Вердене или на Сомме. Это окопы под Бахмутом Донецкой области, которые украинская пехота уже несколько месяцев удерживает под шквальным огнем рашистов», — говорится в подписи к видео.

No, this is not footage from Sam Mendes’ new film about the Battle of Verdun or the Somme. These are trenches near Bakhmut, Donetsk region, which the Ukrainian infantry has been holding for several months under heavy fire from the ruscists. pic.twitter.com/ZDjqi6wFMb

— Defense of Ukraine (@DefenceU) October 15, 2022