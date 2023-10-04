Это первая поездка кремлевского диктатора за границу с марта этого года, когда МУС выдал ордер на арест путина.

Президент *россии владимир путин намерен посетить Кыргызстан на следующей неделе.

Об этом сообщает The Moscow Times, ссылаясь на официальные издания Кыргызстана, который называют дружественной к рф страной.

"По приглашению президента Кыргызстана Садыра Джапарова 12 октября президент Российской Федерации посетит нашу страну с официальным визитом", – рассказали в киргизском информационном агентстве «Кабар» со ссылкой на официального представителя офиса президента.

13 октября в столице этой страны, Бишкеке, путин станет участником встречи лидеров СНГ. Также он появится на российской авиабазе в городе Кант, находящейся к востоку от столицы. Это произойдет к 20-летнему юбилею ее открытия.

Это станет первой поездкой кремлевского диктатора за границу с марта этого года, когда Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на его арест. Он был выдан в связи с обвинением в депортации детей из Украины, что ограничивает его международные поездки.

В связи с этой причиной российский президент отказался от поездки на саммит БРИКС, проходивший в августе в ЮАР. В последний раз путин покинул территорию рф в декабре прошлого года, когда посещал Кыргызстан и Беларусь.

Интересно, что в Кыргызстане подписали, но не ратифицировали Римский статут. По этой причине правительство не обязано производить арест путина по обвинению МУС.

Это отличает эту страну от Армении, парламент которой недавно ратифицировал Римский статут. Таким образом, теперь Ереван обязан арестовать путина, если тот прибудет на территории Армении.

Также «Курсор» сообщал, что бывшего канцлера ФРГ публично унизили из-за дружбы с путиным.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!