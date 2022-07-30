Эвакуация на Донбасе: Украина срочно вывозит жителей

Украинские власти организовывают эвакуацию более 200 тысяч населения Донецкой области. Оставшись на Донбасе, они окажутся в нечеловеческих условиях из-за разрушенных систем отопления.

Украина объявила об обязательной эвакуации жителей из Донецкой области.

Об этом сообщила вице-премьер Ирина Верещук.

Причина эвакуации — разрушение газопроводов в регионе и, как следствие, невозможность его отапливать в зимний период. Жители рискуют остаться не только под обстрелами, но и в нечеловеческих условиях.

На подконтрольной территории Донецкой области сейчас осталось 200-220 тысяч человек, из которых 52 тысячи — дети.

Отказаться от обязательной эвакуации местные жители смогут только в письменном виде с личной подписью.

«Тепла в Донецкой области в зимний период не будет. 33-я статья Кодекса о гражданской защите населения говорит именно о такой форме эвакуации, как обязательная… Если человек отказывается, он должен будет подписать, что он понимает и осознает все последствия и несет персональную ответственность за свою жизнь», — пояснила Верещук.

«Курсор» сообщал, что Украина потребовала возвращения тел погибших в Еленовке военнослужащих.

Ранее мы писали, что посольство рф в Британии призвало повесить азовцев. Посольство страны-агрессора в Великобритании заявляет, что украинские солдаты полка «Азов» «заслуживают унизительной смерти». Российское посольство разместило сообщение в Twitter.