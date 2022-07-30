Украина потребовала возвращения тел погибших в Еленовке военнослужащих

Погибших военнопленных из Еленовки пытаются вернуть украинские власти, для этого обратились за помощью к международным организациям, в частности к Красному Кресту.

Украина начала процедуру возвращения тел погибших в Еленовке украинских военнослужащих.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что для содействия в передаче тел погибших, а также для осмотра места преступления в Еленовке и общения с ранеными потребуется помощь организации Красный Крест.

Патронатная служба Азова сообщила, что власти рф* опубликовали списки погибших и раненых военных из Азова в СИЗО Еленовки.

Патронатная служба предупредила, что не дает гарантии, что он является точным.

Сообщалось, что Красный Крест пытается получить доступ к колонии в Еленовке. МККК предложил свою поддержку в эвакуации раненых и оказания медицинских принадлежностей, средств защиты и материалов для судебно-медицинской экспертизы.

«Нашим приоритетом сейчас является обеспечение того, чтобы раненые получали жизненно необходимую помощь, и чтобы с телами тех, кто погиб, вели себя достойно», — заявили в организации.

«Курсор» писал, что российские солдаты берут украинских граждан в заложники для участия в постановочных съемках.

Ранее сообщалось, что посольство рф в Британии призвало повесить азовцев. Посольство страны-агрессора в Великобритании заявляет, что украинские солдаты полка «Азов» «заслуживают унизительной смерти». Российское посольство разместило сообщение в Twitter.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!