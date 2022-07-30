Посольство рф в Британии призвало повесить азовцев

Посольство страны-агрессора в Великобритании заявляет, что украинские солдаты полка «Азов» «заслуживают унизительной смерти». Российское посольство разместило сообщение в Twitter.
«Бойцы «Азова» заслуживают казни, не расстрела, а повешения, потому что они не настоящие солдаты. Они заслуживают унизительной смерти», — говорится в сообщении российского посольства.
Twitter отметил это сообщение как разжигающее ненависть и нарушающее одно из правил социальной сети.
Напомним, 29 июля российские оккупанты совершили террористический акт на тюрьму в Еленовке, где содержались пленные украинские военные, в том числе «Азов». Пятьдесят три человека были убиты и десятки ранены.
Ранее Курсор писал, что эксперт заявил, что может произойти еще один перелом в войне рф против Украины. Эксперт прогнозирует новые удары ВСУ по российским позициям.
Наша редакция писала, что путинский пропагандист Соловьев случайно проболтался о планах армии рф. Во время разговора с итальянским телеведущим российский пропагандист Владимир Соловьев проговорился о планах россии.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!