Посольство рф в Британии призвало повесить азовцев

29 июля российские оккупанты совершили террористический акт на тюрьму в Еленовке, где содержались пленные украинские военные, в том числе «Азов».

Посольство страны-агрессора в Великобритании заявляет, что украинские солдаты полка «Азов» «заслуживают унизительной смерти». Российское посольство разместило сообщение в Twitter.

«Бойцы «Азова» заслуживают казни, не расстрела, а повешения, потому что они не настоящие солдаты. Они заслуживают унизительной смерти», — говорится в сообщении российского посольства.

Twitter отметил это сообщение как разжигающее ненависть и нарушающее одно из правил социальной сети.

Напомним, 29 июля российские оккупанты совершили террористический акт на тюрьму в Еленовке, где содержались пленные украинские военные, в том числе «Азов». Пятьдесят три человека были убиты и десятки ранены.

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