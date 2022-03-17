Евреи Венгрии, Молдовы и Польши отмечают Пурим с украинскими беженцами

Еврейское агентство в сотрудничестве с Международным братством христиан и евреев (IFCJ) управляет сетью иммиграционных центров в странах, граничащих с Украиной – Польше, Молдове, Венгрии и Румынии – чтобы принять поток еврейских беженцев и помочь тем, кто стремится иммигрировать в Израиль. Также они организовали празднование Пурима с беженцами.

Сотни людей, большинство из которых были беженцами из Украины, посетили церемонию Пурима в еврейском культурном центре Zsilip в Будапеште, где они услышали истории из Книги Эстер. Перед религиозной программой еврейский альянс провел мероприятие на площади Ясаи Мари.

Специальная русскоязычная церемония для еврейских беженцев из Украины также была организована в Еврейском культурном центре и синагоге Жилип. Сотни украинских беженцев слушали Мегилат Эстер. Затем, перед выступлением раввина Пинхаса Цинмана, бежавшего из Киева, слушали разъяснения Торы от раввина Оберландера Баруха, венгерского лидера движения Хабад-Любавич. В завершение мероприятия беженцев угостили богатым праздничным застольем.

Почетным гостем был раввин Пинхас Цинман, белорусского происхождения, бежавший из Киева. Он также является популярным исполнителем в еврейской общине. Он поет о еврейской жизни в стиле регги. Он рассказал о своей жизни на мероприятии и о том, как он и его семья бежали из Украины.

Затем он спел еврейскую песню «Думай о хорошем и будь хорошим», которая также была выбрана в качестве девиза мероприятия. На мероприятии представители учреждений EMIH и приглашенные знаменитости, в том числе актриса Моника Ульманн и фотограф Лука Гёбёлйос, прочитали отрывки из Мегилы.

Тысячи еврейских беженцев, стремящихся иммигрировать в Израиль, были размещены в иммиграционных центрах Еврейского агентства, действующих в странах, граничащих с Украиной. Многие из беженцев – это женщины и дети, которые оставили своих мужей и отцов и бежали от войны.

Елена Маркова, координатор программ путешествий и открытий в Харькове, сейчас работает волонтером с еврейскими беженцами в Центре репатриации Еврейского агентства в Венгрии.

«Особенно волнительный момент был, когда каждый ребенок рассказал, во что бы он хотел одеться на Пурим, если бы они могли выбрать любой костюм в мире», — сказал Марков.

Софья Полотовская, волонтер Еврейского агентства в центре «Алия» в Румынии, рассказала: «Мы вместе с детьми украсили вестибюль отеля, включили веселую музыку, потанцевали и подарили им воздушные шары. Поскольку костюмов нет, мы дали каждому ребенку обычную белую маску COVID-19 и маркеры».

Видео с празднования опубликовал телеграм-канал Еврейский вопрос.

Несмотря на ужасы войны в Украине, еврейские беженцы в Кишиневе отпраздновали Пурим наилучшим образом.

Празднование Пурима состоялось в гостинице «Рэдиссон» в Кишиневе при сотрудничестве с Фондом «Инбар» и «Мариус Нахт». После чтения Мегилы молдавским раввином Пинхасом Зальцманом в отеле был устроен грандиозный праздник для сотен беженцев и членов местной общины. В мероприятии также принял участие мэр Кишинева Ион Чеван. Были также мероприятия для детей и живая еврейская музыка.

«Курсор» писал ранее, что в сети показали, в каких костюмах израильские политики отметили Пурим.